"La Roma non mi ha chiesto nessuno, né Muriel, né Torreira". Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ai microfoni di Rete Sport parla dell'imminente sfida con la Roma e dell'asse di mercato con i giallorossi. "Domani ce la veniamo a giocare alla pari, vinca il migliore. Per me la Coppa Italia è molto importante, non sarebbe male vincere questa 'coppetta'. Amo Roma, vorrei recuperare il Flaminio ma nessuno ha calcolato la mia proposta".