Del Massimo Ferrero scuro in volto e furioso con la squadra post Benevento, non c'è più traccia. Quello che si è presentato ieri nella zona mista del Ferraris era tutto un altro uomo: felice, sereno, rilassato dopo il successo della sua Sampdoria ottenuto contro la Fiorentina. Il patron doriano, oltretutto, indossava anche una sciarpa verde, tocco di colore vistoso che il numero uno di Corte Lambruschini ha commentato così: "Il verde è speranza. La Sampdoria non è stata solo brava contro i viola, è sempre brava".



Secondo Ferrero, il calo della Samp era solo momentaneo. "Come tutti i grandi artisti, a volte ci siamo presi qualche licenza poetica, all’incontrario però. Ma la Sampdoria non si è mai persa, ci si erano solo 'sgonfiate' le gomme. Ora le abbiamo rigonfiate e siamo ripartiti velocissimi. Quagliarella? Non ci sono parole da aggiungere: è un uomo infinito. Un aumento di stipendio? Ora non è il momento di discutere di cose del genere". Adesso i blucerchiati sono attesi dal doppio confronto contro quella che la stampa presente definisce la 'sua' Roma. Un'affermazione che Ferrero boccia così: "Sarà mia quando la comprerò" ha detto ridendo il patron doriano "per il momento, è di proprietà di Pallotta".