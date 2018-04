Come previsto, le dichiarazioni post derby del presidente dellaMassimohanno suscitato parecchio scalpore. Al centro del polverone mediatico che si è sollevato sul numero uno di Corte Lambruschini in particolare c'è una frase, in cui il patron blucerchiato paragona la 'donna' alla 'porta', poiché entrambe da 'penetrare'. Come ci si poteva aspettare, l'affermazione non è passata inosservata.La reazione più dura è stata quella dell'Associazione Nazionale Atlete, ferite dalle parole del Presidente della Samp, che si sono affidate ad una risposta firmata dalla Presidente in persona, Luisa Rizzitelli . L'Assist (acronimo dell'associazione) chiedeva anche delle scuse pubbliche parte di Ferrero, scuse che sono arrivate a stretto giro di posta., che tutti sanno io amo, rispetto e celebro sempre" è il commento del Viperetta, affidato a Il Secolo XIX. "ho fatto una metafora calcistica che spiace sia stata male interpretata. Ripeto, le donne sono preziose esu di loro" ha aggiunto il presidente della Samp.