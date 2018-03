Il rapporto tra Marco Giampaolo e la Sampdoria resta estremamente solido, nonostante i due pesanti k.o. rimediati contro Crotone e Inter. E' lo stesso presidente blucerchiato Massimo Ferrero a spazzare via le voci di una possibile crisi tra il club di Corte Lambruschini e il suo tecnico, annunciando chiaramente che l'allenatore di Giulianova "non è in discussione", definendo la sconfitta con l'Inter un "incidente di percorso". Il patron doriano ha anche sminuito le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Giampaolo, per cercare di riportare il sereno in casa Samp.



Ecco perché secondo La Repubblica in settimana dovrebbe andare in scena un confronto utile per riconciliare la società e lo staff tecnico, con l'obiettivo comune di tornare pienamente in corsa per l'Europa League. Giampaolo e Ferrero avrebbero in programma un appuntamento; la sensazione è che il tecnico voglia rendere partecipe il suo presidente della rabbia accumulata dopo le due sconfitte, ma non è escluso che si possa parlare anche di mercato.