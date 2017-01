L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo commenta a Rai Sport la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia: "Faccio fatica e digerire il risultato. Avremmo potuto fare meglio, essere decisivi sotto porta. La squadra ha fatto per larghi tratti buone cose, ma nei momenti topici la Roma ha fatto la differenza. Cosa è cambiato da settembre? E' cambiato che eravamo alla terza giornata di campionato e poi i valori vengono fuori. Una squadra come la nostra deve tenere testa e provare a render la vita difficile ad una corazzata come la Roma. Cosa manca? Io credo che dobbiamo crescere in esperienza e quella la guadagni solo giocando. In tanti particolari si evidenziano le differenze fra la Samp e la qualità della Roma. Credo che al di là del senso estetico dobbiamo acquisire furbizia e mestiere".



OBIETTIVO - "L'obiettivo è porre le basi per far meglio perchè la Samp deve arrivare dal settimo posto in poi. L'obiettivo è potersela giocare meglio in questo campionato. Il club ha ricominciato da capo l'anno scorso, sono arrivati diversi giovani e l'obiettivo e di farli crescere e porre le basi per una Samp più forte. Noi ora dobbiamo pensare di migliorarci oggi".



TROPPE OCCASIONI CONCESSE ALLA ROMA - "Innanzitutto ho fatto giocare Bereszinsky sulla fascia, era la prima partita che ho fatto fare a Dodò. I giocatori che ho in rosa dovevo valutarli, la Roma poi è una squadra che le opportunità se le va a prendere. Noi abbiamo tanta strada da fare, ma questo non mi spaventa perchè alla lunga i giovani ti possono dare soddisfazioni".



MURIEL - "Luis è in grado di crearsi delle opportunità per le sue qualità. Credo che debba acquisire una maggior cattiveria negli ultimi metri. Su questo ci stiamo lavorando e credo che quando migliorerà il senso di aggredire l'area di porta potrà fare molti più gol. Per noi credo sia un valore aggiunto. Ha fatto grandi miglioramenti, è molto più coinvolto nel gioco della squadra. Prima era molto più individualista, lui i colpi li ha e deve fare l'ultimo salto definitivo".