L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Torino: "Avremmo preferito giocare la partita con la Roma, ma la sosta non ha compromesso nulla. Certo, ci ha tolto continuità ma ho potuto lavorare di più con Andersen, Strinic e Zapata. Il Torino è una squadra solida, che vuole dare continuità all'ottimo campionato della scorsa stagione. Abbiamo grande rispetto di loro, ma dovremo essere competitivi. E’ un avversario che ci darà la misura di quello che siamo e so che la mia squadra è migliorata".



Sulla formazione: "Quando svolgo allenamenti dieci contro dieci devo fare delle scelte e mi dispiace tenere fuori Djuricic e Ivan, che è reduce da un lungo infortunio. Si sta allenando con noi in determinate situazioni ma il centrocampo è completo. In queste settimane gli allenamenti sono stati di altissimo livello, ho molti dubbi sulla formazione. Non la snatureremo, ma potrei fare scelte funzionali per contrastare l'avversario. Sono tutti pronti per giocare: qualcuno ha i novanta minuti, qualcuno meno, ma possono scendere in campo. Andersen per spirito di attenzione è della stessa scuola di Skriniar, è un ragazzo che mi piace. Non ha ancora le conoscenze adeguate ma è un diamante grezzo sul quale sarà bello lavorare. Viviano deve ancora lavorare, è ancora lontano dal top della forma. E’ una bellissima conquista la trasferta libera per i nostri tifosi, il loro apporto è sempre un valore aggiunto".