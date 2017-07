Sfumato l'affare Colley, ennesima pista per la difesa della, i blucerchiati riflettono su quale potrebbe essere il colpo giusto per rinforzare il reparto di mister Giampaolo. Serve un centrale affidabile, magari già pronto per la Serie A, motivo per cui il Doria resta alla finestra per Ferrari del Sassuolo, in attesa di uno spiraglio da parte dei neroverdi. L'altra suggestione di mercato, invece, è quella che conduce a Martin, centrale dell' Il club di Augusta soltanto pochi giorni fa era furioso con quello genovese , a causa della fuga di notizie in merito alla trattativa per il difensore austriaco. Per questo motivo l'operazione per i blucerchiati resta in salita, anche se stando a Il Secolo XIX si potrebbe riaprire in caso i tedeschi trovassero un sostituto per il giocatore. Nel frattemo, a fare il gioco della Samp potrebbe essere anche il contratto di Hinteregger: l'accordo con l'Augsburg, i negoziati per il rinnovo sono già cominciati ma al momento sembrano procedere in maniera piuttosto rallentata. E la Sampdoria spera di poter sfruttare questo elemento per piazzare il colpo Hinteregger.