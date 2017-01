Lava sul mercato degli attaccanti. L'eventualità di perdere Budimir, corteggiato dal Bologna, spinge gli uomini mercato blucerchiati a cercare un sostituto al croato. Corte Lambruschini sembra però intenzionata a virare su un tipo diverso di giocatore: non più una punta centrale, o un 'uomo d'area', bensì un attaccante più rapido, un esterno offensivo o una seconda punta.In quest'ottica va letto l'interesse per Robin Quaison del Palermo . La società di Massimo Ferrero avrebbe però già pronta anche un'alternativa allo svedese. Si tratta di Victor, un calciatore che la Samp aveva già seguito in passato. Il colombiano classe 1990 oggi è in forza al, e la Samp lo aveva già sondato prima di acquistare Muriel. Sul calciatore, oltretutto, ci sarebbe l'interesse del Wuhan Zall, squadra allenata da Ciro Ferrara. Ibarbo però non si è accordato con il club cinese, e secondo Il Secolo XIX la Samp vorrebbe provare ad inserirsi nella trattativa.Il Panathinaikos dal canto suo potrebbe anche accettare un prestito, mentre i blucerchiati vorrebbero inserire nell'operazione anche il cartellino di. Il brasiliano vuole partire solo per accasarsi in una società di spessore, e la squadra greca potrebbe rappresentare una buona soluzione sino a giugno.@MontaldoLorenzo