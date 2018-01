Pochi nomi noti, tante suggestioni per il futuro: è un calciomercato inedito quello che sta tenendo impegnata la Sampdoria in questa sessione di mercato. La volontà blucerchiata di trattenere a Genova tutti i suoi gioielli chiude le porte a dei possibili innesti 'pesanti', ma il club di Corte Lambruschini resta molto attivo sul fronte giovani. L'ultimo nome in ordine cronologico ad essere accostato alla società di Ferrero è quello di Carlos Badal, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Valencia.



Badal attualmente milita nella terza divisione spagnola, tra le fila della formazione B del club valenciano. Eppure le sue prestazioni hanno attirato diverse pretendenti: qualche tempo fa era stato seguito anche dal Chelsea, ora sul giocatore sarebbe forte l'interesse dell'AZ Alkmaar che lo ha già visionato in alcune circostanze. La squadra olandese però deve affrontare la concorrenza blucerchiata. Una concorrenza confermata anche dal suo agente Eric Spranger a ELFVoetbal: "Sì, la Sampdoria mi ha chiesto informazioni sul giocatore" ha detto il procuratore, svelando di fatto l'interesse doriano per il giovanissimo difensore.