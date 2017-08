Ventidue anni da compiere, mancino, talentuoso, esterno e all'occorrenza prima punta: è questo l'identikit di Munir El Haddadi, sino a pochi anni fa considerato uno dei più interessanti prospetti del calcio spagnolo ed entrato ora nella mire della Sampdoria per sostituire Schick, passato definitivamente alla Roma. Il giocatore classe 1995 a Barcellona è chiuso da Neymar, Messi e Suarez, ed è pronto a lasciare la Catalogna. E i blucerchiati ci stanno facendo più di un pensierino.



Stando a Il Secolo XIX ieri ci sarebbe stato addirittura un contatto a Barcellona tra il Doria e i blaugrana, alla presenza tra gli altri di Ariedo Braida, che vanta un passato da dirigente blucerchiato seppur per pochi giorni al termine dell'era Garrone, poco prima di accasarsi al Camp Nou. Secondo il quotidiano, la Samp potrebbe imbastire una trattativa all'incirca su 12 milioni, forse qualcosa in più considerando che lo scorso anno il riscatto del Valencia era fissato proprio su cifre del genere. Ieri Ferrero stesso ha chiuso a un arrivo di Zapata ("Non viene") ma nonostante ciò i contatti per il centravanti colombiano procedono, e oggi alcuni emissari di Corte Lambruschini incontreranno i vertici del Napoli per discutere dell'operazione. La sensazione però è che la Samp guardi con più interesse all'estero piuttosto che alla Serie A per sostituire Schick.