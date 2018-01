L'asse tra Genova spondaè molto caldo in queste prime giornate ci calciomercato. La rotta tra la Liguria e la Sardegna, notoriamente trafficata via mare, è stata esplorata da due calciatori già in estate: Murru è approdato all'ombra della Lanterna, mentre il percorso inverso l'ha intrapreso Cigarini. Ora i rossoblù sono tornati a bussare alla porta blucerchiata, e avrebbero trovato da subito l'accordo con il club di Corte Lambruschini per Dodò . Il nome del terzino brasiliano però non è l'unico su cui si ragiona, perchè il Cagliari avrebbe chiesto alla Samp ancheL'interesse per il capitano doriano è di lunga data: già ad agosto i sardi avevano provato ad acquistare l'ex centrale del Napoli, e soltanto il veto di Giampaolo aveva interrotto l'operazione. Un veto che il tecnico potrebbe anche ripetere, perchè l'interesse per Regini è tornato d'attualità ora. Oltretutto non c'è solo il Cagliari sul numero 19 blucerchiato: secondo Il Secolo XIX anche laha chiesto sue informazioni.La stessa società di Ferrara aveva richiesto anche, ricevendo un rifiuto da parte del calciatore. In merito alla situazione di Dodò, Samp e Cagliari sarebbero in attesa di una risposta da parte del calciatore, che in questo momento è in vacanza in Brasile. L'ex Roma e Inter ha rifiutato numerose proposte, ma respingere anche il corteggiamento del Cagliari potrebbe complicare ulteriormente la sua carriera.