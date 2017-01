Si raffredda la trattativa che avrebbe dovuto portare Joaquindalalla. I blucerchiati hanno presentato nei giorni scorsi una proposta al club uruguaiano, che però ha rigettato l'offerta proveniente da Genova. A complicare l'operazione ci sarebbe anche la situazione del cartellino del centravanti.Il direttore sportivo del Danubio, Pablo, ha spiegato in questo modo la vicenda a Sampnews24.com: "Il ragazzo è stato acquistato da un gruppo inglese che detiene anche il 70% della quote di una piccola squadra in Uruguay" ha raccontato il dirigente. "Ardaiz verrà ceduto in prestito peral Danubio. Adesso andrà a giocare con la Nazionale, poi resterà almeno fino a". Difficile quindi ipotizzare un suo approdo alla Samp, quantomeno nella finestra invernale di mercato.