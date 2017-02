Sembra un paradosso, forse per certi versi lo è anche. Ma la Sampdoria, a cui spesso è stato ripetuto di essere infarcita di trequartisti quando invece sarebbero serviti anche giocatori di maggiore sostanza, è in difficoltà proprio nell'individuare il rifinitore perfetto da consegnare a Marco Giamapaolo. Sulla carta, i giocatori blucerchiati che il mister doriano ha provato nella posizione sono ben cinque. Si tratta di Ricky Alvarez, di Bruno Fernandes, di Schick, di Djuricic e di Praet.



Ma se Djuricic e Praet sono visti dal tecnico della Samp come mezz'ali, e come tali si allenano, anche Schick nasce attaccante. E' stato provato in ritiro dietro alle punte, ma più per trovargli una collocazione tattica (nel reparto, all'epoca, c'era anche Cassano) che per reale convinzione. E così il ballottaggio si riduce a due giocatori: Ricky Alvarez (che in settimana ha accusato qualche problema fisico) e Bruno Fernandes.



Il Secolo XIX di oggi cattura l'involuzione del trequartista portoghese, che aveva letteralmente spaccato la partita con il Palermo all'andata e che ora sta vivendo un periodo di appannamento. Giampaolo continua a difenderlo, così come ha sempre difeso Ricky Alvarez, ma la speranza dei tifosi doriani è che il numero 10 blucerchiato torni decisivo come ad inizio campionato, quando segnava ogni volta che entrava dalla panchina. A cominciare da domenica, e da quel Palermo che ha già punito un girone fa