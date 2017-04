Dopo un periodo di lontananza dal terreno di gioco, l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo contro Inter e Fiorentina è tornato a dare spazio a Ricky Alvarez. E il trequartista argentino lo ha ripagato fornendo una prestazione intelligente a Milano, e trovando la rete del momentaneo vantaggio doriano ieri nel match con i viola.



In estate però alcune società potrebbero bussare alla porta di Corte Lambruschini per l'ex giocatore dell'Inter. In particolare le richieste sembrano provenire dall'Argentina, e più precisamente dal River Plate. Una società che, con la Samp, ha già un canale aperto.



IDEA DRIUSSI - Samp e River stanno da tempo discutendo del possibile trasferimento a Genova di Sebastian Driussi, attaccante classe 1996 di proprietà dei Millonarios.Un nome tornato prepotentemente alla ribalta anche in vista dell'estate, nonostante la distanza tra le parti risulti per il momento ancora piuttosto importante.



Secondo il portale Bolavip però Alvarez sarebbe entrato nell'orbita del River, che lo vorrebbe prelevare in prestito per la seconda parte del 2017. E non va escluso che magari le due società possano approfittare della pedina di scambio Alvarez per impostare un'operazione più ad ampio respiro che coinvolga anche Driussi. Per il momento è solo una delle tante possibilità sul piatto, un domani chissà. Potrebbe anche diventare un'idea per il mercato che verrà.