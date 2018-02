In seno alla società Sampdoria, nessuno pronuncia ancora la parola 'Europa'. Eppure domenica una buona fetta del pubblico del Ferraris ha iniziato a chiedere questo traguardo alla squadra di Giampaolo. Nel frattempo, dalle prossime due semifinali di Coppa Italia passerà molto del futuro doriano. In caso l'Atalanta dovesse uscire dalla competizione, si aprirebbe un posto in più nella corsa alla rassegna continentale. I posti per le squadre italiane sono sette, quattro per la Champions e tre per l'Europa League. Di questi, due sono riservati alla 5° e alla 6° mentre il terzo è vacante: spetta di diritto alla vincente della Tim Cup, ma se il trofeo dovesse essere sollevato da una squadra già sicura del piazzamento tra le prime sei (Juve, Lazio, e probabilmente anche il MIlan) allora ecco che la settima forza della Serie A si guadagnerebbe l'accesso ai preliminari di Europa League.



A Corte Lambruschini ricordano bene la figura di tre estati fa, quando la Samp fu costretta a giocare la partita casalinga contro il Vojvodina a Torino proprio per l'inadeguatezza del manto erboso del Ferraris agli standard dell'Europa League. La dirigenza doriana vorrebbe evitare di ripetere una situazione del genere, e alcuni ragionamenti in merito ha iniziato a farli, anche se sottotraccia. Bisogna infatti sistemare gli spogliatoi, la sala stampa e alcune delle postazioni delle telecamere tv. Si tratta di lavori semplici, "non strutturali, piccole cose" è la versione che la Samp ha raccontato a Il Secolo XIX "ma non mettiamo il carro davanti ai buoi".



Gli eventuali interventi al Ferraris comunque non potranno iniziare subito dopo il termine del campionato il 21 maggio, ma al limite dal 30, dopo che a Genova si sarà giocato il Derby del Cuore di beneficienza. Nel frattempo va segnalato anche un particolare interessante, raccontato sempre dal quotidiano: la Samp ha incassato i complimenti di alcuni ispettori della Uefa che nei giorni scorsi hanno controllato le strutture cittadine, dando un responso positivo sui lavori di Bogliasco e sulla nuovissima Casa Samp.