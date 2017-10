Non solo un inizio di campionato scoppiettante: laè impegnata su più fronti, e guarda anche al futuro e a nuove proficue collaborazioni. Già da tempo si sa che il club blucerchiato ha avviato alcuni contatti con il Gimnasia La Plata, club argentino che in questi giorni è in Italia, rappresentato dal suo presidente Gabriel Pellegrino e da alcuni membri della dirigenza. Gli emissari sudamericani stanno visionando alcuni centri sportivi, per creare rappporti sportivi ed economici in Italia e per far conoscere in Europa il brand del Gimnasia.Domenica Pellegrino farà ritorno in Argentina, e secondo il quotidiano Eldia.com in questi giorni dovrebbe arrivare anche la risposta della Sampdoria per un'eventuale collaborazione. In ballo ci sono. Da Corte Lambruschini potrebbero anche imbastire una trattativa per il portiere Martin, estremo difensore classe 1992 che già in passato era stato accostato alla società di Ferrero.