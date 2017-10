Le squadre satellite e, più in generale, le società che collaborano attivamente le une con le altre sono ormai all'ordine del giorno nel mondo del calcio. E la Sampdoria non fa eccezione. I blucerchiati da tempo intrattengono fitti scambi di collaborazione con una squadra in particolare, ossia l'Olhanense in Portogallo. Ma ora Corte Lambruschini potrebbe avviare una nuova proficua sinergia con il Gimnasia La Plata.



Secondo le indiscrezioni raccolte da Diariohoy.net nei prossimi giorni il presidente del club argentino Gabriel Pellegrino sarà in Italia per avviare rapporti sportivi ed economici con le società della Serie A. Il patron incontrerà, oltre alla Samp, anche il Bologna, il Milan e la Roma, ma il Doria pare avere un canale privilegiato con il Gimnasia La Plata, frutto di una cena tenutasi nei giorni scorsi in Argentina tra le due società. Un summit che avrebbe convinto Pellegrino a venire in Italia per approfondire i rapporti con la Samp. Il presidente resterà nel Belpaese 8 giorni, e ne approfitterà per discutere con altre società.