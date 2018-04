Quella di domenica non sarà una partita come tutte le altre per Dennis. Il centrocampista della, la squadra che lo ha sondato a gennaio e che incontra il gradimento del calciatore belga. Praet sogna la convocazione da parte della sua nazionale, e ovviamente sa che le sue chance di essere chiamato dal ct Martinez potrebbero aumentare giocando con un club di prima fascia, impegnato nelle Coppe. I bianconeri da tempo seguono il gioiello blucerchiato, ma la concorrenza in Serie A non manca: anche l'Inter è da tempo sulle tracce del giocatore, e ora si sarebbe aggiunta una nuova pretendente per il classe 1994. Si tratterebbe, stando a Il Secolo XIX, delSecondo il quotidiano, De Laurentiis avrebbe sondato oltre a Torreira anche il profilo dell'ex Anderlecht con la dirigenza doriana. E la clausola da circa 27 milioni potrebbe ingolosire ulteriormente le società interessate. La, che si è mossa per prima avendone discusso già a gennaio, sembra innella corsa a Praet. C'è anche un particolare interessante di cui tenere conto:, capitanata dal papà di Dennis, che ha grande influenza nelle scelte professionali del figlio. La sensazione è che il genitore del giocatore blucerchiato approfitterà dell'incontro per toccare con mano la realtà della città e dei bianconeri, come fatto a suo tempo con Genova e con la Sampdoria.I rapporti tra Agnelli, Marotta e Corte Lambruschini però in estate si sono incrinati dopo la vicenda Schick. Ciò significa cheper uno dei suoi giocatori più importanti. A maggior ragione tenendo conto del fatto che Praet in questo momento è uno dei calciatori più in forma tra quelli a disposizione di mister Giampaolo. Inter e Napoli, se realmente decideranno di tentare l'affondo, dovranno tentare di inserirsi per convincere la Samp, e. C'è tempo sino al 30 giugno, quando la clausola inserita nel contratto di Praet scadrà. Dopo, il Doria sarà libero di fare il prezzo. E a quel punto le richieste blucerchiate saranno decisamente più alte.