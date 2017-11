Sampdoria e Juventus sono pronte a dare spettacolo al Ferraris. E' certo invece che lo spettacolo ci sarà sugli spalti, dove i tifosi blucerchiati si apprestano a far vivere una domenica indimenticabile ai giocatori in campo. Il momento della Sampdoria è particolarmente esaltante, e il successo nel derby ha contribuito ad amplificare il tutto. E i tifosi doriani hanno risposto alla grande.



Domenica al Ferraris si potrebbe sfiorare il 'tutto esaurito'. Oltre al cospicuo numero di abbonamenti, sono stati venduti in prevendita già 8.000 biglietti, cifra che continuerà a crescere nei prossimi giorni. Quello che è certo è che sarà il pubblico delle grandi occasioni quello che proverà a spingere la squadra di Giampaolo. La Samp vuole continuare la striscia di vittorie consecutive in casa, arrivata a cinque (sei con il derby, anche se il Doria teoricamente era in trasferta). Per farlo però dovrà battere una vera e propria bestia nera, dato che ad oggi sono 5 anche le vittorie consecutive dei bianconeri sui blucerchiati.