Ieri la Sampdoria è tornata ad allenarsi dopo il derby vinto grazie al gol di Luis Muriel. E alla ripresa degli allenamenti il popolo doriano ha sommerso di amore e affetto tutta la truppa blucerchiata, aspettando i giocatori al Mugnaini e trasformando il loro ingresso in auto nel centro sportivo genovese in una vera e propria passerella.



Il Secolo XIX racconta di grida e applausi ad ogni giocatore; a cominciare ovviamente da Patrik Schick, accolto da un "Sei troppo forte Patrik! I genoani stanno ancora cercando il pallone". Stessa sorte anche per Quagliarella, abbracciato anche da due tifosi napoletani. L'idolo, però, non poteva che essere Muriel. Al suo arrivo, i sostenitori della Samp si sono scatenati: abbracci, 'selfie', incoraggiamenti, insomma, un'accoglienza da eroe. Il tutto con Viviano che, dalla palazzina sovrastante il piazzale, si affaccia per scherzare così: "Luis, guarda che l'anno scorso ti contestavano!".



Muriel ha anche rassicurato i tifosi preoccupati per la botta subita nel derby, poi si è messo a disposizione di Giampaolo per la sessione di lavoro, a cui non hanno partecipato Viviano (che con la Juve sarà squalificato) e Quagliarella, sottoposti a scarico. A proposito di Giampaolo, anche il mister a metà seduta è stato oggetto di applausi e di un "grande mister" che lo ha fatto sorridere. Una 'distrazione' durata un secondo perchè poi la Samp è subito tornata a pensare a domenica, quando a Marassi arriverà la Juventus. E l'idea di giocare uno scherzetto ai bianconeri, come già fatto con Roma e Milan, nella testa di Muriel e compagni è probabile sia venuta...