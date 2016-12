La sparata fatta registrare ieri dall'agente di Torreira ("non abbiamo ancora rinnovato e l'obiettivo sarebbe quello di andare in un altro club") ha indispettito non poco la Sampdoria. Anche perchè il club di Corte Lambruschini aveva fissato il prezzo del giocatore, e le frasi del suo procuratore sembravano volte ad ottenere più soldi sin da subito.



A Genova sono convinti che il caso si ridimensionerà da solo, e che secondo la Samp andrebbero considerate come un tentativo da parte dell'agente di ottenere più soldi. Secondo l'edizione locale de La Repubblica il problema sarebbe che rappresentato dal fatto che il Doria aveva messo in conto di alzare lo stipendio a Torreira, al momento fermo a 120 mila euro a stagione. I blucerchiati pensavano di arrivare sino ai 600 mila, ma l'entourage di Torreira ha sparato alto, chiedendo una cifra vicina al milione. Ecco perchè l'accordo non sarebbe ancora arrivato.



La volontà di Ferrero sarebbe quella di vendere l'uruguaiano a giugno, ma se Torreira dovesse puntare i piedi la Samp potrebbe cederlo a gennaio, avendo già fatto vedere a Porto, Siviglia e Roma di non essere intenzionata a scendere sotto i 15 milioni. Si tratterebbe di una sicura plusvalenza, anche se la Samp dovrebbe comunque versarne un 20% al Pescara. Resta una forzatura anche affermare che il giocatore non abbia rinnovato, come ha fatto intendere ieri il procuratore: il suo contratto (attualmente sino al 2020) fornisce parecchio potere contrattuale alla Samp.