La Sampdoria monitora la situazione terzini. L'arrivo di Bartosz Bereszynski non ha colmato le lacune in difesa, dove la coperta resta ancora corta. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza doriana è quello di Davide Santon, classe 1991 di proprietà dell'Inter.



La trattativa, già impostata, nelle ultime ore starebbe però subendo un rallentamento. Anche perchè il Sassuolo pressa il giocatore, volendolo portare in Emilia. E così, secondo Il Corriere dello Sport, i blucerchiati starebbero vagliando le possibili alternative.



Con Miangue più vicino al Cagliari che al club genovese, il Doria starebbe seguendo da vicino l'evolversi della situazione legata a Davide Faraoni. 25 anni, di proprietà dell'Udinese, il giocatore ex Novara ha giocato la sua seconda partita stagionale proprio contro la Samp prima della sosta di Natale. All'Udinese pare essere chiuso, in blucerchiato invece potrebbe trovare più spazio considerando anche la probabile partenza di Dodò.