La presenza degli osservatori dell'Atletico Madrid è ormai un'abitudine per i frequentatori della tribuna del Ferraris. Anche perchè i gioiellini della Sampdoria non ingolosiscono soltanto in Italia, ma pure i vari campionati europei si sono accorti di questa squadra che vola e convince. E in particolare sono tre i nomi sul taccuino delle varie società. Uno è sicuramente quello di Torreira, inseguito da tantissime dirigenze. Quella dei Colchoneros, però, si starebbe concentrando su altri due giocatori.



Secondo Il Secolo XIX gli osservatori di Simeone sarebbero volati a Genova per monitorare Duvan Zapata e Dennis Praet. Sono loro i primi profili seguiti per il futuro, in particolare il centravanti colombiano. L'Atletico, nonostante una batteria piuttosto fornita di attaccanti (Torres, Gameiro, Correa e il vecchio pallino doriano Vietto) sta avendo alcuni problemi in fase realizzativa. A gennaio arriverà Diego Costa, ma la prossima estate qualcosa potrebbe cambiare nel reparto avanzato biancorosso. E Zapata piace molto in Spagna, al pari di Praet che però ha estimatori anche in Premier.