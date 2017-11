Bel gioco, risultati e moltissimi giocatori in rampa di lancio: lastupisce e convince, non solo in Italia ma anche in Europa. I blucerchiati sono la miglior sorpresa della Serie A, e probabilmente anche una delle principali novità del Vecchio Contintente. Se ne sono accorti in tanti, e anche i giornalisti stranieri iniziano a notare la squadra di Giampaolo. Dopo l'articolo apparso qualche giorno fa sul Guardian, che celebrava le gesta doriane , ora è il turno anche di WhoScored, portale specializzato nelle statistiche dei principali campionati europei. Il sito elabora una valutazione, e in base alla media voto stila anche lasettimanale e mensile. Nella formazione tipo di ottobre, di fianco a mostri sacri come Messi e Fernandinho figurano ben due calciatori della Sampdoria. Uno è Christian, il portierone genovese che ha sostituito alla grande Emiliano Viviano e che ha ottenuto una media voto di 7,9, l'altro non poteva che essere ovviamente Lucas, il cuore della formazione di Giampaolo. Anche per il folletto uruguaiano, la media voto è la stessa del numero uno doriano.Nel 4-4-2 di WhoScored, sono soltanto tre le squadre che vantano due giocatori nella top undici:. Lo stesso Puggioni ha pubblicato l'elenco, con una didascalia piuttosto eloquente: "Essere nella Top 11 delle stelle europee per rendimento è una grande soddisfazione. Alla fine le parole volano e rimangono soltanto i fatti. Complimenti all'amico Lucas Torreira".