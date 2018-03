Dopo la cena di martedì sera tra il ds dell'Inter Piero Ausilio e l'avvocato Antonio Romei, domenica al Ferraris ci sarà un'altra ghiotta occasione di confronto per la Sampdoria e i nerazzurri in merito ai tanti temi di mercato che accomunano le due società. Sull'asse Milano-Genova si è parlato molto del futuro di Dennis Praet, ma Spalletti potrebbe avere un altro nome sul taccuino per giugno. Si tratterebbe di quello di Bartosz Bereszynski, terzino destro di proprietà della Samp e prossimo protagonista al Mondiale con la Polonia.



Nel caso in cui l'Inter decidesse di non investire 35 milioni per riscattare Joao Cancelo, secondo Tuttosport i nerazzurri potrebbero virare sul laterale doriano. Si tratterebbe comunque di una situazione complessa, perché l'Inter con il Valencia ha in ballo anche l'affare Kondogbia: sembra difficile pensare che il club spagnolo riscatti il centrocampista per 25 milioni, se i nerazzurri non acquisteranno Cancelo a 35.



L'inter, sempre secondo il quotidiano, vorrebbe utilizzare la Samp come 'sponda' per rientrare nei limiti del fair play finanziario. L'estate scorsa nell'ambito dell'operazione Skriniar il cartellino di Caprari fu ipervalutato dalla società di Corte Lambruschini, e il club milanese sogna di ripetere l'operazione con alcune eventuali contropartite come Pinamonti, Nagatomo, e qualche giovane della Primavera.