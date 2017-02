Siamo solamente a febbraio, ma Patrik Schick è già diventato un tormentone di mercato in casa Sampdoria. Anche perchè tante società importanti si sono mosse per il centravanti blucerchiato,e in particolare sull'attaccante ceco ci sarebbe l'Inter, intenzionata a farne il vice Icardi.



Ieri si era diffusa la voce di un incontro tra il ds Ausilio e il procuratore di Schick, ma secondo alfredopedulla.com il summit non sarebbe andato in scena. E l'Inter non formulerà nessuna proposta entro febbraio. La situazione al momento da parte dei nerazzurri sarebbe in stand by, perchè il club milanese starebbe ancora studiando Schick. E poi bisogna tenere conto della volontà della Sampdoria: i blucerchiati starebbero pensando di trattenerlo anche per il prossimo campionato, in modo da far lievitare la sua quotazione.



Anche la Fiorentina, qualche settimana fa, si era accorta dell'enorme potenziale del giocatore. Tanto da mettere sul piatto 15 milioni di euro per averlo subito. La proposta però sarebbe stata rispedita al mittente da Corte Lambruschini.