Un anno e mezzo alla Sampdoria non è bastato al brasiliano Dodò per convincere la dirigenza blucerchiata e l'allenatore Marco Giampaolo, che pure sembrava intenzionato ad investire molto sull'esterno classe 1992. In questa stagione l'ex giocatore di Inter e Roma ha trovato ben poco spazio, e nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa non è mai riuscito ad offrire prestazioni di livello. A maggior ragione se si tiene conto del fatto che la Samp, per averlo, aveva investito con l'Inter ben 4,5 milioni di euro sotto forma di prestito biennale con obbligo di riscatto.



Ecco perchè Dodò è finito sul mercato, e ora sembrerebbe esserci una pista concreta per il mancino blucerchiato. La strada conduce agli antipodi del calcio, in Cina, e più precisamene al Jiangsu Suning, club di Nanchino che ha recentemente messo sotto contratto l'allenatore Fabio Capello. Il giocatore sarebbe uno dei primi rinforzi per lo Jiangsu, e la meta stuzzicherebbe Dodò, che potrebbe ritrovare continuità alle dipendenze di un allenatore importante come 'Don Fabio'.



Secondo Sampnews24.com Dodò sarebbe attratto dalla Chinese Super League. Si sistemerebbe così anche il nodo legato al cartellino del giocatore, che la Sampdoria non vorrebbe pagare per intero vista la risoluzione anticipata del suo contratto con il club blucerchiato