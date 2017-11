Massimiliano Allegri e la Juventus avranno a disposizione quasi due settimane di tempo per spiare la Sampdoria che vola in campionato, prossima avversaria dei bianconeri tra due domeniche al Ferraris. Per accertarsi di seguire al meglio l'evoluzione della squadra blucerchiata, il tecnico della Vecchia Signora ha deciso di affidarsi al suo braccio destro. Ecco perchè sabato sera, scrive Il Secolo XIX, sugli spalti di Marassi, c'era Roberto Bosco.



Ex centrocampista a cavallo tra gli anni '80 e '90 con la maglia del Pescara e del Pisa, ma pure della Fiorentina, Bosco vanta un passato da allenatore (anche in Liguria, con lo Spezia). Dal 2010 collabora con Allegri, che ha seguito prima al Milan e poi a Torino. Probabile dunque che la Juve stia già studiando i movimenti della squadra di Giampaolo, che anche nel derby ha prolungato la sua striscia di risultati positivi. Certo, i bianconeri sono avversari ostici per chiunque: ma la Sampdoria di questo avvio di campionato, che gioca a memoria ed è in fiducia, sulle ali dell'entusiasmo per un derby vinto, è tosta da affrontare. E la Juve se n'è resa conto benissimo.