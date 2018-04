Cambia veste e di parecchio la Sampdoria in vista della sfida con il Bologna. Sono numerose infatti le novità di formazione che mister Giampaolo ha studiato per i blucerchiati dopo la sfida con la Juventus. Il reparto che subirà un restyling più corposo è la difesa. Quasi certamente cambieranno infatti gli interpreti sulle corsie. A sinistra si rivedrà Ivan Strinic, uscito dai radar del tecnico da oltre due mesi. L'ultima partita del croato fu infatti Sampdoria-Roma al Ferraris del 24 gennaio. Giampaolo gli darà nuovamente fiducia sulla fascia, mentre a destra tornerà in campo Bereszynski, che ha scontato la squalifica contro la Juve risolvendo nel contempo i problemi fisici accusati nell'ultimo periodo.



Attenzione anche alla possibile sorpresa al centro della retroguardia. Nel corso di tutta la stagione la coppia di centrali è stata formata da Silvestre e Ferrari; in particolare l'argentino è uno degli insostituibili di Giampaolo, che non rinuncia mai volentieri all'ex Catania. Contro il Bologna però potrebbe esserci spazio per Joachim Andersen, che aveva giocato da titolare soltanto una partita, quella contro l'Atalanta. Il danese però aveva impressionato positivamente, e la Samp vorrebbe dargli una nuova chance.



Anche a centrocampo ci sarà un avvicendamento rispetto a quanto proposto a Torino. Di fatto si ricomporre il terzetto visto tante volte nel corso della stagione, ossia quello formato da Praet, Torreira e Linetty: quest'ultimo prenderà il posto di Barreto. Grandi novità anche in attacco. Giampaolo vuole una Sampdoria a trazione anteriore, per questo motivo schiererà un tridente mascherato, pur senza snaturare il suo consueto 4-3-1-2. Il trequartista molto probabilmente sarà quindi Caprari, che rileverà Gaston Ramirez. Di fronte a lui, sono in tre per due maglie. La sensazione è che Giampaolo sia intenzionato a scegliere Quagliarella, supportato dal giovanissimo Kownacki. L'attaccante polacco era entrato bene a gara in corso contro la Juventus, e Zapata sino ad oggi non si è mai fermato, giocando in tutte le partite arrivate dopo la sosta: contro Chievo, Atalanta, Genoa e Juve il colombiano è sempre stato titolare, e l'allenatore della Samp potrebbe decidere di concedergli un po' di riposo.



Probabile formazione

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Caprari; Kownacki, Quagliarella.