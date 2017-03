La Sampdoria in questo momento, si è detto a più riprese, è una realtà appetibile dal punto di vista degli sponsor e soprattutto per un possibile acquirente. Conti in ordine, parco giocatori di proprietà, e un allenatore confermato con cui programmare il futuro: le basi per un futuro roseo ci sono tutte, motivo per cui spesso potenziali compratori bussano alle porte di Corte Lambruschini.



Uno dei nomi che sta circolando con maggiore frequenza nelle ultime ore è quello di Massimo Zanetti, patron del colosso del caffè Segafredo e già accostato in passato alla Samp come possibile acquirente. Secondo Tuttosport l'azienda di torrefazione potrebbe diventare il nuovo main sponsor del club blucerchiato, dopo che è scaduto l'accordo 'a tempo' con la Veratour.



L'idea che ovviamente ha iniziato a diffondersi nel capoluogo ligure è che un eventuale accordo pubblicitario possa fare da preludio ad un ingresso di Zanetti in società per il futuro. Per il momento però il patron della Segafredo non sembra intenzionato ad investire nel calcio, dopo essere rimasto scottato dalla mancata acquisizione del Bologna. Va poi tenuto conto anche della volontà di Massimo Ferrero, che a più riprese ha dichiarato di non voler vendere. Il presidente blucerchiato sa anche che la ristrutturazione di Bogliasco incrementerà ulteriormente il valore del club, e potrebbe lasciare solo a fronte di un'offerta irrinunciabile.