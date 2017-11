Nonostante un successo sfavillante, e un momento davvero indimenticabile per la Sampdoria, qualcuno ha provato senza successo a rovinare l'atmosfera blucerchiata ipotizzando un possibile caso Viviano. Il portierone doriano nell'immediato post partita si è concesso soltanto brevemente ai festeggiamenti. Poi però il numero 2 blucerchiato si è subito distolto dalla festa, e qualcuno ha ipotizzato presunti litigi o messaggi subliminali.



Il motivo, in realtà, era molto più serio e lo ha spiegato la moglie di Viviano, Manuela Tosini, con un lungo post sul suo profilo Facebook: "Adesso rispondo io a tutti quelli che si chiedono se in squadra esiste un caso Viviano perché non è andato a festeggiare con il gruppo la vittoria del derby..." ha scritto la compagna dell'estremo difensore. "Qualche squallido coglione ha optato per 'Viviano non voleva la vittoria', altri 'Viviano ha problemi con il gruppo', altri ancora 'Viviano vuol fare il fenomeno'... No Signori miei... Viviano ieri non aveva niente da festeggiare...."



La spiegazione riguarda un incidente avvenuto a fine derby: "Ieri finita la partita quello che per lui è un Fratello è caduto dalla balaustra e, con il dottor Amedeo Baldari (uomo straordinario), si è recato in ospedale... forse c'è chi crede che i calciatori siano giusto dei coglionazzi che indossano la maglia della propria squadra del cuore e basta ma, dietro alle belle macchine e agli orologi da tamarri, esistono anche persone come tutte noi... in kulo a tutti...una partita di calcio e una fotografia di gruppo non valgono un cazzo rispetto alla vita di un amico... tenetevi tutti i vostri dubbi...commentate stupidamente e malignamente l'assenza di mio marito nei festeggiamenti... noi sappiamo cosa abbiamo provato in quel momento...". Manuela conclude il posto con un messaggio per la persona coinvolta: "Fratello Massimiliano De Andreis riprenditi alla svelta... abbiamo un sacco di fotografie da fare per festeggiare insieme il nostro derby... ti vogliamo bene molesto...un bene immenso e tu lo sai".