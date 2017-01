Roma-Sampdoria 4-0



Puggioni 6,5: Sui gol non può nulla, in un paio di occasioni ringrazia i legni per averlo salvato, ma fa una parata pazzesca sul tiro di Dzeko.



Bereszysnki 5,5: Non è semplice integrarsi in un gruppo nuovo e in un campionato differente. La sua prestazione nel giovedì di coppa è comunque dignitosa.



Silvestre 5: Si prende la briga di marcare Dzeko. Il bosniaco gli rende il compito impossibile, lui fa quel che può ma non è abbastanza.



Regini 5,5: In una partita non certo dai ritmi scoppiettanti, deve tenere testa alle accelerazioni dei giallorossi e non sempre gli riesce.



Dodò 4,5: L'anello debole della difesa blucerchiata. Inizia malissimo poi piano piano prende il ritmo partita ma il suo apporto è tutt'altro che esaltante.



(78' Pavlovic sv)



Duricic 5,5: Prestazione mediocre in una partita in cui il centrocampo ligure è in enorme difficoltà.



Cigarini 5: Subito il primo gol, si spezza la resistenza dei blucerchiati e il centrocampo ha grosse difficoltà a coprire la difesa. Lui non riesce a essere punto di riferimento per i suoi.



Linetty 5,5: Prestazione sbiadita, l'esempio dello spirito con cui la Samp è scesa in campo.



(68' Praet 5,5: Al suo ingresso la partita ha ormai ben poco da dire)



Bruno Fernandes 6: Riesce la farsi trovare spesso tra le linee e gran parte degli spunti dei liguri passano per i suoi piedi. Risorsa.



Budimir 5,5: Gli capitano un paio di occasioni tra i piedi che non riesce a capitalizzare. In partite come queste le palle gol sono contate.



(62' Schick 6: Il talento c'è e si vede. Il ragazzo non ha timori reverenziali e, a partita in corso, è un'arma che non tradisce mai).



Muriel 6: Ha una grande occasione dopo pochi minuti in cui il suo tiro si stampa sul palo e ogni sua accelerazione è una preoccupazione per la difesa giallorossa. Gli manca solo il gol.





All. Giampaolo 5,5: Pur non avendo molto da chiedere in campionato, sembra che alla Samp interessi poco il passaggio del turno.