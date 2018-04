Lazio-Sampdoria 4-0



Viviano 6,5: Sul gol di Milinkovi tocca ma non riesce a deviare, la Lazio lo mette a dura prova, dopo il primo preme per fare il secondo e sembra metterlo in difficoltà. Para e devia quello che può, in una specie di dialogo a tu per tu con tutti gli attaccanti della Lazio. Mantiene un margine di decenza tra le due squadre finché può.



Bereszynski 5,5: Sulla sua fascia si ritrova dopo pochi minuti Lukaku, fatica a contenerlo, dalla sua parte arriva il cross del vantaggio Lazio. Per il resto fa poco per essere ricordato, meglio all'andata.



Andersen 5,5: Al centro della difesa ha un clientaccio, se la cava abbastanza bene su Immobile, gli toglie un paio di palloni davvero invitanti. Poi crolla con gli altri, nel finale.



Ferrari 5,5: Sbavatura iniziale, poi deve controllare i movimenti iper precisi di Immobile, e riesce a limitarlo, fino a che può. Va detto che il compito è ingrato, oggi la difesa è stata veramente sotto pressione.



Strinic 4,5: Sulla sua fascia quando arriva Felipe sono dolori veri, si lascia sfuggire Milinkovic sul gol del vantaggio Lazio, de Vrij sul raddoppio. Semplicemente disastroso in fase difensiva.



Barreto 5,5: Giampaolo lo getta nella mischiamo, molto pulito inizialmente nelle sue giocate, suo il primo tiro pericoloso della Samp. Piano piano perde convinzione, e si lascia trascinare nell'anonimato.



Torreira 5: Si vede poco nel primo tempo, la Lazio è troppo schiacciata e lui non riesce a far respirare la manovra. Un pochino meglio nella ripresa, ma la Samp si sente già sconfitta.



Praet 5: Soffre molto la fisicità di Milinkovic, raramente ne riesce a limitare le intenzioni. Si fa vedere poco, veramente troppo poco.



Ramirez 5: Ha un paio di tocchi interessanti, per il resto si fa ingabbiare da Leiva, prova la conclusione nella ripresa ma è l'unico, velleitario segnale di vita.

(Dal 66' Linetty s.v.)



Caprari 5: Si vede poco nel primo tempo, non riesce mai a condurre contropiedi interessanti. La sua prestazione vaga tra il 4,5 e il 5 per tutta la partita, finché Giampaolo non lo toglie.

(Dal 53'Kownacki 5,5: Entra per dare manforte ai suoi in avanti, forse per inerzia il miglior momento della Samp in una partita pessima).



Zapata 5,5: La Samp lo cerca spesso con lanci lunghi di facile lettura, lui non riesce a far salire la squadra. Nella ripresa prova il diagonale che potrebbe riaprire il match, lo chiude troppo a lato.



(Dal 60' Quagliarella s.v.)





All. Giampaolo 4,5: La sua Samp è il pallido spettro di quella dell'andata. Involuta, piuttosto lenta, ampiamente sulla difensiva. Dopo i gol i ragazzi di Giampaolo fanno pure peggio, in un'escalation di errori ed erroracci. Sembra una squadra demotivata nonostante l'Europa League alla portata, senza scusanti i due gol presi nel finale, da squadra che ha mollato. E le colpe, pur equamente suddivise, devono partire dalla panchina.