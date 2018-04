Sampdoria-Bologna 1-0



Viviano 6,5: il cuore dei 17mila del Ferraris salta un battito quando si fa scivolare sotto le gambe un pallone che rotola lentamente verso la porta. Si riscatta spingendo in corner un tiro insidioso di Palacio. Attento anche sul destro deviato di Dzemaili.



Bereszynski 6: bene quando deve difendere nell'uno contro uno, meno efficace in proiezione offensiva.



Silvestre 6,5: contiene egregiamente un giocatore fisico come Avenatti, di testa svetta su ogni pallone.



Ferrari 6,5: controlla senza patemi gli attaccanti ospiti, offre un paio di chiusure importanti e cerca il gol da fuori con il destro.



Strinic 6,5: si scrolla presto di dosso la polvere per gli oltre due mesi di assenza dal campo, e gioca una buona partita. Sempre preciso e puntuale, merita un'altra opportunità.



Linetty 5,5: parte bene, ma cala alla distanza come spesso gli accade in stagione. Anche lui come Torreira ha subito un'involuzione significativa nella seconda metà di stagione.



(dall'83' Verre 6,5: prova a sfruttare la sua freschezza atletica. Scucchiaia un delizioso pallone per Quagliarella, aggiunge dinamismo alla manovra).



Torreira 5,5: sbaglia pochissimi passaggi, ma è in calo rispetto al girone di andata. E' meno determinante quando si tratta di verticalizzare, anche perchè viene costantemente pressato dal centrocampo avversario che non gli lascia il tempo di ragionare.



Praet 5,5: meno brillante del solito. E' impreciso anche su appoggi piuttosto semplici, e non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario. Si risveglia dal torpore nel finale, ma non è sufficiente per un giocatore con le sue qualità.



Caprari 6: bello, bellissimo il suo destro a giro che sfiora in avvio il palo alla sinistra di Mirante. Alterna ottime giocate a disattenzioni piuttosto significative. Il pubblico genovese gli imputa principalmente una scarsa attitudine alla conclusione in porta, e troppo spesso cerca di sfondare per vie centrali.



(dal 68' Ramirez 6: indolente appena entra sul terreno di gioco, ma quando accende la luce manda in porta Praet con una giocata di gran classe).



Quagliarella 6: in avvio si fa vedere principalmente come suggeritore. Imbecca splendidamente Caprari e Kownacki, sfiora il gol con una bella zuccata ma è troppo poco per uno come lui. Manca forse di lucidità fisica dopo una stagione giocata ad alto ritmo.



Kownacki 6,5: Quagliarella gli regala subito una bella palla, ma il suo mancino è fuori misura e non inquadra lo specchio. E' vivace e si danna l'anima, costruisce una bella occasione a metà del secondo tempo dimostrando di avere qualità importanti. Se prende confidenza con il campo, può migliorare sotto porta.



(dal 58' Zapata 7,5: la staffetta con Kownacki era ampiamente prevedibile. Con lui in campo, la Sampdoria cambia il modo di giocare. I blucerchiati cercano meno l'imbucata, e più il pallone lungo, perchè il centravanti colombiano è molto abile a giocare di sponda. L'esempio lampante è la splendida girata che centra il palo. Ma nel mischione di fine area segna un gol pesantissimo, che tiene vivi i sogni europei blucerchiati).



All. Giampaolo 6: la sua Sampdoria ha più poche energie, ed è diventata prevedibile. I blucerchiati cercano soltanto il gioco per vie centrali, e quando di fronte hai squadre che impostano la partita creando densità a centrocampo come fa il Bologna, sono dolori. Ha il merito di azzeccare i cambi, gli innesti del secondo tempo regalano tre punti fondamentali alla Samp che rimane in corsa per l'Europa.