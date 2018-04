Arrivano brutte notizie dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nicola Ci si attendeva un lungo stop per il calciatore della Sampdoria, uscito infortunato durante il derby dopo soli 9 minuti di gioco. Le prime sensazioni parlavano di un problema ai legamenti del ginocchio destro, si ipotizzava uno stop di lunga durata, ed effettivamente gli accertamenti a cui è stato sottoposto il terzino hanno confermato la diagnosi. "", si legge sul sito ufficiale Sampdoria.it. Ciò significa che molto probabilmente il campionato dell' ex Cagliari può considerarsi praticamente finito. Mediamente i tempi di recupero in situazioni del genere si aggirano attorno ai 2 mesi, e il Doria non ha neppure interesse ad affrettare troppo il rientro del calciatore classe 1994, proprio per evitare il rischio di una ricaduta nel finale di stagione.Anche Bartosze Gianlucasono stati sottoposti ad allenamenti individuali specifici. Il polacco era uscito acciaccato nella ripresa, per il riacutizzarsi del problema muscolare che lo ha tartassato nelle ultime gare. Il giudice sportivo comunque ha confermato quello che già si sapeva: il terzino ex Legia Varsavia, che era in diffida, è stato squalificato per un turno dopo l'ammonizione ricevuta contro il Genoa. Salterà quindi la trasferta con la Juve. A questo punto la Samp si presenterà allo Stadium con una difesa senza i due terzini titolari, Giampaolo nel corso della settimana molto probabilmente si concentrerà su questo aspetto.Nel frattempo, tutti gli altri blucerchiati sonosul campo superiore del Mugnaini. La seduta è stata dedicata in particolare alle esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche concluse da alcune partitelle a tema. Ai lavoro hanno partecipato anche i Primavera Emanuel Ercolano, Alex Pastor e Ognjen Stijepovic.