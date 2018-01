Ricky Alvarez sta vivendo una stagione complicata a Genova. Nelle gerarchie della Sampdoria il trequartista argentino è ormai scivolato in terza posizione: prima di lui vengono l'imprescindibile Gaston Ramirez e pure Gianluca Caprari, provato spesso da Giampaolo come rifinitore alle spalle del tandem di attaccanti. Per questo motivo l'ex calciatore dell'Inter potrebbe lasciare il club blucerchiato già a gennaio.



Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse dal Sudamerica, in particolare dal Velez e dal Racing Club Avellaneda per quanto riguarda l'Argentina, oltre che dal Cruz Azul in Messico. Ora però si prospetta una nuova opzione per Alvarez. Dopo il viaggio del suo agente in Russia, secondo Sky Sport lo Spartak Mosca di Massimo Carrera sarebbe pronto a presentare un'offerta per il calciatore classe 1988. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi in merito.