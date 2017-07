Jorge Meré alla Sampdoria, trattativa in dirittura d‘arrivo come previsto. Rispetto a ieri le cifre per il trasferimento in blucerchiato del difensore classe 1997, protagonista agli Europei Under 21 con la Spagna, sono leggermente cambiate. Dalla proposta da 7 presentata allo Sporting Gijon, la società di Ferrero è salita di un paio di milioni con i bonus, per una valutazione complessiva da 9 milioni. Meré è la prima scelta per la difesa della Samp e la trattativa è in chiusura, secondo Sportitalia.