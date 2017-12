Quella che sembrava un'impresa disperata si avvia a diventare una felice realtà: latemeva di dover rinunciare a Duvane a Karolper la partita con il Napoli, ma le indicazioni che trapelano da Bogliasco nelle ultime ore fanno sorridere i blucerchiati e Marco Giampaolo. Il lavoro dello staff medico ha consentito ad entrambi i calciatori di rientrare in gruppo ieri , e la rifinitura di questa mattina dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi: l'attaccante e il centrocampista vanno così verso la convocazione per il match del San Paolo.Nel caso del centravanti colombiano, scrive Il Secolo XIX, è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha forzato i tempi per tornare a disposizione contro la sua ex squadra. Zapata si candida così a una maglia daper la sfida contro Sarri.si era infortunato alla vigilia di Bologna-Samp: la lesione muscolare lo ha tenuto fuori per quasi un mese, ma anche lui salirà sull'aereo per Napoli. Giampaolo potrebbe decidere di dargli spazio a gara in corso.