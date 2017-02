Luis Muriel è tornato ad essere l'uomo copertina di casa Sampdoria. Il gol alla Roma e quello contro il Milan hanno rilanciato l'attaccante colombiano, tornato decisivo in blucerchiato. Tutti aspettavano le dichiarazioni nel post partita del numero 9, che ha voluto riportare l'attenzione anche su chi il rigore se l'è procurato, ossia Fabio Quagliarella: "Oggi è stato molto bello" ha detto il centravanti a Mediaset Premium "ma il merito più grande è di Fabio, che fa tanto lavoro sporco".



Muriel ha poi continuato ad analizzare la prestazione offerta dai blucerchiati a Samp TV: "Sono contento del risultato, del gol, e più in generale di tutto quello che stiamo facendo. Stiamo raccogliendo quello che meritavamo già prima. Sappiamo soffrire, sappiamo correre tantissimo e stare sempre in partita, giochiamo sempre così. E in ogni momento siamo in grado di segnare".



"Possiamo andare molto in alto, se ce lo mettiamo in testa – continua Muriel, come riporta Sampdorianews.net -. Quello che adesso dobbiamo fare è dare continuità ai risultati, sfruttando al massimo il doppio turno casalingo con Bologna e Cagliari".