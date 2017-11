Quando in estate è arrivato alla Sampdoria dal Cagliari, Nicola Murru sembrava destinato ad occupare in pianta stabile la corsia mancina blucerchiata. L’acquisto da parte del Doria di Strinic, però, ha sensibilmente ridotto lo spazio a disposizione del terzino sinistro classe 1994. Lo stesso Giampaolo a più riprese ha ribadito la sua fiducia nei confronti di Murru, invitando il giocatore a maturare e a migliorarsi in ogni allenamento.



L’ex rossoblù però ha avuto solo parole di stima nei confronti del tifo blucerchiato e del tecnico: “Mi ha colpito soprattutto l’ambiente: i compagni che mi hanno accolto e fatto sentire da subito uno di loro, ma anche la gente che sente così tanto la maglia” ha dichiarato ieri alla stampa presente presso il Sampdoria Point di Via Cesarea. “E’ vero che sto giocando poco, c’è una bella competizione con Strinic, ma cerco sempre di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Ad ogni allenamento mi sento sempre più sicuro di me, sto imparando a fare cose nuove: Giampaolo è un maestro di calcio e chiede il massimo a tutti, soprattutto ai difensori”.



Murru è anche fiducioso in vista della Juve: “Noi ci crediamo sempre, tutte le partite sono difficili ma questo sarà un banco di prova davvero importante. Con l’aiuto dei tifosi, che sono il dodicesimo uomo in campo, cercheremo di mettere la partita a nostro favore e conquistare i tre punti” ha aggiunto Murru. L’ultima battuta, riporta Sampnews24.com, è dedicata all’eliminazione della Nazionale: “L’ho presa male, è brutto non vedere la Nazionale non partecipare al Mondiale dopo tanti anni, ma penso che avremo la forza di rialzarci”.