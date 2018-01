La Sampdoria sta continuando a preparare la sfida di sabato con il Benevento, e lo fa ponendo grande attenzione sulle condizioni fisiche di tre giocatori in particolare. Si tratta di Duvan Zapata, Ivan Strinic e Ricky Alvarez. Il centravanti colombiano ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma non è ancora pienamente recuperato. Decisiva sarà la rifinitura odierna, anche se la Sampdoria sembra intenzionata a non forzare i tempi: il prossimo week end la Serie A si ferma, e l'obiettivo è quello di avere l'attaccante pienamente a disposizione e riposato per un ciclo che comprenderà tre gare in casa (Fiorentina, Roma e Torino) e una trasferta, nuovamente contro i giallorossi.



Sono ridottissime anche le possibilità di vedere tra i convocati Ivan Strinic e Ricky Alvarez. Il terzino croato e il trequartista argentino si sono allenati a parte durante tutta la settimana, e non sono ancora rientrati in pianta stabile con i compagni. Difficilmente saliranno sul volo charter che oggi pomeriggio porterà la squadra a Benevento. A sinistra si apre quindi un interessante ballottaggio tra Murru (anche lui non era al meglio, ma ha smaltito i problemi fisici) e Regini, che aveva preso il posto di Strinic proprio durante la partita con la Spal.