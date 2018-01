Colpo di scena nella trattativa tra lae Emanuele: il centrocampista del nonostante l'incontro in programma per oggi , non sarà il prossimo rinforzo per Marco Giampaolo. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi, il club blucerchiato avrebbe infatti deciso di non puntare sul giocatore ex Juventus e Bologna al fine di sostituire l'infortunato Praet.L'obiettivo sarebbe quello di valorizzare, sfruttando nel contempo anche l'esperienza di Barreto, ieri autore di un'ottima prestazione a Roma. Il tutto rimanendo ovviamente in attesa di recuperare Praet, che dovrebbe rimanere lontano dai campi per circa 40 giorni.