Grandi manovre in casa Sampdoria. Il compito, peraltro piuttosto complesso, è quello di sostituire Patrik Schick, trasferitosi alla Roma. E ora il club blucerchiato, con 40 milioni in più nelle casse, è pronto a scendere sul mercato. I nomi più suggestivi per Corte Lambruschini sono quelli di Munir e Zapata, al momento i principali indiziati per raccogliere l'eredità di Schick. Ma la Samp valuta anche altri profili per completare l'organico relativamente al reparto avanzato.



Per il Doria ad esempio rimane sempre viva l'idea Inglese dal Chievo. La Samp ha recentemente fatto anche un sondaggio per il centravanti, a cui i gialloblù hanno risposto chiedendo quasi 15 milioni, cifra che la Samp non sembra intenzionata a spendere. In sostanza la posizione è simile a quella assunta dai vertici di Corte Lambruschini con il Napoli, che per Zapata ha sparato alto (25 milioni). Resta sullo sfondo anche la suggestione Eder, giudicato incedibile da Spalletti ma reduce da due panchine consecutive. Una situazione che potrebbe spingere l'attaccante a considerare un trasferimento, soprattutto considerando che questa stagione sarà quella dei Mondiali, evento a cui Eder non vuole mancare. Oltretutto, l'ex numero 23 blucerchiato a Genova tornerebbe volentieri, e sia Ferrero che Giampaolo sarebbero entusiasti di riabbracciare l'italobrasiliano.



ALTRE IDEE - Per la Sampdoria non è tramutata neppure l'ipotesi Falcinelli, caldeggiata in particolare dal tecnico doriano. In questo caso la vicenda è strettamente legata al mercato in entrata del Sassuolo; se Pavoletti dovesse approdare in neroverde, allora la società emiliana potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciar partire l'ex Crotone, magari in direzione Genova. La situazione però resterà bloccata fin quando il Sassuolo non si assicurerà una nuova punta. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbero poi anche ulteriori alternative, magari approfittando di giocatori in rotta con i rispettivi club. Ad esempio Niang, in uscita dal Milan e in cerca di una sistemazione che gli garantisca continuità d'impiego.