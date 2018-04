È unaazzoppata sulle fasce, dove i blucerchiati stanno avendo parecchi problemi negli ultimi tempi. Durante il derby, Marco Giampaolo è stato costretto a bruciare due cambi proprio per sostituire i terzini, usciti per acciacchi fisici. Per quanto riguarda Nicola Murru, si teme uno stop piuttosto lungo , anche se le condizioni del laterale ex Cagliari verranno valutate con precisione soltanto oggi. Lo staff doriano però dovrà controllare anche Bartosz, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco nella ripresa della stracittadina per il riacutizzarsi del problema fisico che lo Ha tartassato negli ultimi tempi.Bereszynski si era già fatto male durante Sampdoria-Udinese del 25 febbraio. L'infortunio muscolare gli aveva impedito di prendere parte alle trasferta di Crotone, mentre l'incontro con l'Inter era durato soltanto mezz'ora per l'ex Legia Varsavia. Il laterale polacco aveva anche raggiunto la suain ritiro, ma senza prendere parte alle due amichevoli. Bereszynski non era al meglio neppure prima della gara contro il Chievo, e infatti Giampaolo non lo aveva rischiato, preferendogli Sala.Il tecnico doriano però lo ha lanciato nella mischia contro l'Atalanta, il giocatore è rimasto in campo 90 minuti - giocando ad una discreta intensità - e la Samp ha fatto di tutto in modo tale da averlo a disposizione per la stracittadina. Nei giorni pre derby, scrive Il Secolo XIX, Bereszynski aveva ricevuto ulteriori, in modo tale da accelerare i suoi tempi di recupero. A questo punto è probabile che La Samp lo valuti con calma nel corso della settimana, in modo tale da non rischiare altre ricadute.