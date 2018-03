Il grande campionato che sta disputando lainevitabilmente ha acceso i riflettori sul club blucerchiato. In particolare dasi sono accorti dei tanti gioielli di proprietà del presidente Ferrero. E così, dopo i rumors su un interesse del club azzurro per Giampaolo come eventuale sostituto di Sarri, adesso cominciano ad impazzare anche le voci di calciomercato. I l primo nome ad essere accostato alla squadra di De Laurentiis è stato quello di Lucas Torreira . Sul taccuino del ds Giuntoli però non ci sarebbe soltanto il regista uruguaiano.Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista Dennis. Il belga, accostato a gennaio anche alla Juventus, avrebbe le giuste caratteristiche per inserirsi nel centrocampo di Sarri. Oltretutto, così formato alla corte di Giampaolo, l'ex Anderlecht possiede quelle 'conoscenze' che per i due allenatori sono fondamentali. Va ricordato inoltre che anche Praet, così come Torreira, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro inserita nel contratto, ed è difficile immaginare che la Samp possa fare sconti per il suo talento classe 1994.Per il momento, quello del Napoli sarebbe soltanto un, che potrebbe concretizzarsi ulteriormente in caso gli azzurri non riuscissero ad arrivare a Torreira, su cui c'è una fortissima concorrenza dall'Italia e dall'Europa.