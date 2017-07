Sampdoria, difensore cercasi. Colley e non solo. I blucerchiati in queste ore hanno fatto un nuovo tentativo anche peril classe '97 Mere, con una proposta di acquisto definitivo a 10 milioni (non più prestito con riscatto) che lo Sporting Gijon orasta ora valutando. Sullo sfondo rimane sempre il Malaga, nel caso in cui il giocatore volesse restare in Liga. Ma la Sampdoria fa sul serio e cerca rinforzi per la difesa da regalare al più presto a Giampaolo.