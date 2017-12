C'è un nuovo sudamericano nel mirino della. Il club blucerchiato continua nel suo lavoro di scouting in giro per il mondo, e gli uomini mercato di Corte Lambruschini starebbero guardando con attenzione al mercato argentino, e in particolare al. Qui gioca Omar Alderete, difensore centrale classe 1996. Paraguaiano, piede mancino, Alderete ha giocato sino ad oggi tutte le gare di Primera Division da titolare, senza essere mai neppure sostituito.Il suo cartellino, stando ai rumors della stampa argentina, è di proprietà del, squadra paraguaiana dei sobborghi di Asuncion. L'idea del Gimnasia a questo punto potrebbe essere quella di riscattare il cartellino di Alderete, per poi iniziare una trattativa con la Samp per vendere il suo gioiellino direttamente ai blucerchiati. Oltretutto, qualche mese fa era stata ventilata la possibilità di una collaborazione tra la Sampdoria e il Gimnasia La Plata , segno di quanto i rapporti tra le dirigenze siano buoni.