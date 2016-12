La Sampdoria, nonostante il passo falso con il Chievo, continua a lavorare sul mercato in entrata. L'obiettivo di Corte Lambruschini per gennaio è chiaro: non cedere i pezzi pregiati, e operare qualche correttivo alla rosa a disposizione di mister Giampaolo. Il nuovo mercato da cui pescare è quello croato, e sarebbero ben due i nomi nuovi seguiti dai blucerchiati.



Uno dei giocatori monitorati dalla Samp è una vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Stefan Ristovski, attualmente di proprietà dello Spezia ma prestato al Rijeka. Macedone, classe 1992, il terzino destro ha giocato con Parma, Crotone, Frosinone, Latina e Spezia. Il laterale vanta anche una buona esperienza con la sua nazionale, di cui è un punto fermo.



L'altro calciatore che la Samp osserva con attenzione è Lorenco Simic. E' un difensore centrale, ha compiuto da poco 20 anni (classe 1996) di proprietà dell'Hajduk Spalato. L'operazione, secondo Alfredo Pedullà, sembrerebbe ben avviata, e ci sarebbero buoni margini per chiudere il trasferimento.