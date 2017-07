La Sampdoria si muove sottotraccia: non c'è solo Vietto nei sogni blucerchiati per l'attacco, ma è anche concreta la pista che conduce a Luan, talentuoso attaccante classe 1993 di proprietà del Gremio.



Il club di Porto Alegre ha sparato alto per il suo gioiello (tra i 15 e i 20 milioni, secondo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi) ma la dirigenza blucerchiata non sembrerebbe essersi fatta intimorire tanto da presentare ai 'Tricolor' una prima offerta. La proposta secondo gianlucadimarzio.com sarebbe stata considerata troppo bassa dal Gremio, che però avrebbe fatto capire di essere disposto a trattare in caso di ritocchi. La palla ora passa alla Sampdoria, che tra Vietto e il nodo Schick sogna anche Luan.