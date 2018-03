C'è un appuntamento importante in casa Sampdoria in programma oggi al Mugnaini di Bogliasco. Presso il centro sportivo blucerchiato si terrà il tanto atteso faccia a faccia tra il patron doriano Massimo Ferrero e il tecnico Marco Giampaolo. Ferrero è atterrato in aereo questa mattina a Genova attorno alle 10, e nel pomeriggio salirà al Poggio per confrontarsi con l'allenatore, che non ha più visto dopo il k.o. contro l'Inter.



Non sarà un confronto acceso, perché lo stesso Ferrero non sembra intenzionato a criticare il mister come ad esempio aveva fatto - pentendosene - dopo Benevento. L'idea sarebbe quella di provare a risollevare l'ambiente, ricordando alla squadra che l'obiettivo ad inizio stagione era soltanto la parte sinistra della classifica, ma che essendo arrivati a 10 giornate dalla fine occupando il sesto posto, sarebbe sciocco non crederci fino all'ultimo. Anche perché nel mazzo di gare rimanenti c'è anche lo scontro diretto di Bergamo con l'Atalanta.



Tra l'Europa e il momento di grande difficoltà che sta attraversando la Samp in effetti passano soltanto pochi punti. "Ecco perché dobbiamo tornare a vincere e dare tutto di noi stessi per riuscirci" ha detto lo stesso Ferrero a Il Secolo XIX. È questo che l'imprenditore chiederà alla squadra oggi, o quantomeno ai blucerchiati che sono rimasti al Mugnaini evitando gli impegni con le nazionali. L'Europa resta ancora un sogno, anche se un po' più difficile. E la Samp ha il dovere di crederci.